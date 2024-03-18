Россия присоединилась к соглашению ВТО по субсидиям на рыболовство

Постпред Платонов: Россия приняла соглашения ВТО по рыболовным субсидиям

Постпред России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов вручил гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале грамоту о принятии Российской Федерацией Соглашения ВТО по рыболовным субсидиям. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Уточняется, что реализация документа станет важной составляющей в борьбе с недобросовестными практиками в сфере рыболовства и продолжит содействовать достижению Целей ООН в области устойчивого развития.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления данными странами запрета на ввоз зерна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесконечной возней» подачу Украиной исков в ВТО. Так она прокомментировала ситуацию вокруг украинского зерна и подачу Киевом исков против Венгрии, Польши и Словакии.