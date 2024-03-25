Появилось новое видео внутри «Крокуса» после разбора завалов

Появились кадры из «Крокуса» после разбора спасателями завалов в концертном зале

Появились кадры внутри «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске после разбора спасателями завалов в концертном зале. Новое видео опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике запечатлены разрушения перекрытий, сломанное оборудование в помещении концертного зала. Сотрудники экстренных служб продолжают работу.

Как выяснила Baza, за ночь на месте теракта удалось обнаружить 17 фрагментов тел. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, еще 182 посетителя пострадали.

До этого стало известно, что три торговых центра «Вегас» холдинга «Крокус» с 25 марта приостановили работу.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.