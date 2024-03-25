Путин поручил генпрокурору отработать все вопросы по теракту в «Крокусе»

Путин поручил генпрокурору Краснову отработать вопросы по теракту в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил генпрокурору страны Игорю Краснову отработать все вопросы по теракту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом передает РИА Новости.

Путин призвал Краснова отработать все изложенные им пункты, касающиеся теракта в «Крокусе». «Мы с вами скоро увидимся и вернемся к этим вопросам», — призвал он.

Ранее Кремль анонсировал совещание Путина по мерам после теракта в «Крокусе». Встреча с руководителями различных служб состоится в открытом формате, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.