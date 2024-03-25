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22:39, 25 марта 2024Россия

Путин заявил о создании на Украине нового «Гитлерюгенда»

Путин: на Украине создают «Гитлерюгенд» в новом издании
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Новый «Гитлерюгенд» создается на Украине, заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости.

По мнению главы государства, цель подобных терактов — посеять панику в российском обществе. По его словам, в то же время Киев хочет показать украинцам, что для «киевского режима еще не все потеряно».

Для этого, отметил Путин, «нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона». «Принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде "Гитлерюгенда" в новом его, конечно, издании», — перечислил он.

Ранее Путин указал на попытки США убедить всех в непричастности Украины к теракту.

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      Марина Совина
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