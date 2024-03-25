Среда обитания
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20:51, 25 марта 2024Среда обитания

Раскрыты простые способы избавиться от мелких мошек на кухне

Избавиться от мелких мошек на кухне помогут уксус и мята

Фото: roam in color / Unsplash

Избавиться от мелких мошек на кухне помогут столовый уксус и некоторые растения. Простые способы побороть вредителей раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали развести 100 миллилитров уксуса в двух стаканах воды, а затем протереть поверхности, где собираются мошки — в том числе двери и окна.

Помимо этого, отпугнуть насекомых способны растения, которые им не нравятся. «Поэтому можно поставить на кухне горшочек с мятой или базиликом. Не любят также мошки аромат розмарина, лаванды и эвкалипта», — рассказали эксперты. При этом не обязательно использовать живые растения — подойдут и эфирные масла.

Еще один способ справиться с вредителями — после уборки оставлять на кухне несколько кусочков лимона с воткнутыми в него звездочками гвоздики. «Такое средство также отпугнет насекомых, но при этом наполнит помещение приятным ароматом», — отметили специалисты.

Ранее эксперты раскрыли способы избавиться от пятен на пластиковых подоконниках. В этом помогут сода и перекись водорода.

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      Нина Ташевская
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