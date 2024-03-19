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20:55, 19 марта 2024Среда обитания

Раскрыты способы избавиться от пятен на пластиковых подоконниках

Избавиться от стойких пятен на пластиковых подоконниках помогут сода и перекись

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Отмыть стойкие пятна с пластиковых подоконников помогут сода и перекись водорода. Способы избавиться от въевшихся загрязнений раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Для первого способа понадобится сода. «Рекомендуется сначала просто помыть поверхность, оставить ее слегка увлажненной. После посыпаем подоконник тонким слоем соды и ждем четверть часа», — рассказали специалисты. Затем следует смыть порошок губкой. Если пятна окажутся слишком мощными, можно капнуть на них уксусом и выждать такой же период времени.

В борьбе с сильными загрязнениями на пластике также поможет перекись водорода. «Рекомендуется сначала обработать подоконник мылом и удалить чистящее средство. Затем разводим препарат с водой в равных пропорциях», — посоветовали эксперты. После этого нужно нанести средство на поверхность и смыть через десять минут.

Ранее стал известен простой способ избавиться от желтой полосы на унитазе. В этом поможет газировка — в ней почти всегда есть лимонная кислота в идеальной концентрации. Эксперты порекомендовали залить средством проблемный участок и оставить на несколько часов, после чего обработать поверхность ершиком.

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      Нина Ташевская
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