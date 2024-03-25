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17:32, 25 марта 2024Бывший СССР

Ребенок в Херсонской области попал в реанимацию после обстрела ВСУ

Сальдо: четырехлетняя девочка из Каховки попала в реанимацию после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Четырехлетняя девочка из Каховки Херсонской области попала в реанимацию после обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня в Каховке ракета киевских боевиков попала в жилой дом, в результате чего пострадал невинный ребенок — девочка четырех лет находится в реанимации», — говорится в публикации.

Чиновник добавил, что из-за ракетного удара был также уничтожен один из объектов розничной торговли.

Ранее ответственность за удары по гражданской и военной инфраструктуре России признали в Службе безопасности Украины. По словам главы ведомства Василия Малюка, с начала специальной военной операции служба каждый день проводит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, корабли Черноморского флота и другие объекты.

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      Глеб Палехов
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