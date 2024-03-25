В СБУ признали ответственность за удары по российским НПЗ

Глава СБУ: служба ежедневно наносит удары по российским НПЗ и другим объектам

Служба безопасности Украины (СБУ) признала свою ответственность за удары по военной и гражданской инфраструктуре России. Как заявил в Telegram глава ведомства Василий Малюк, с начала специальной военной операции (СВО) служба каждый день проводит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), корабли Черноморского флота и другие объекты.

«Уже больше двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки — Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы, — прим. "Ленты.ру") и ПВО (противовоздушной обороны, — прим. "Ленты.ру"), нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, работающие на российский ВПК (военно-промышленного комплекса, — прим. "Ленты.ру")», — говорится в публикации.

По словам Малюка, любые российские объекты инфраструктуры являются законными целями украинских ударов, а в «генетическом коде» украинцев «записано» умение побеждать.

Ранее кабинет министров Украины издал постановление о создании центра авиации СБУ. Как рассказали в Верховной Раде, центр будет защищать конституционный строй и территориальную целостность страны.