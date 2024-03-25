Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:03, 25 марта 2024Бывший СССР

В СБУ признали ответственность за удары по российским НПЗ

Глава СБУ: служба ежедневно наносит удары по российским НПЗ и другим объектам
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) признала свою ответственность за удары по военной и гражданской инфраструктуре России. Как заявил в Telegram глава ведомства Василий Малюк, с начала специальной военной операции (СВО) служба каждый день проводит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), корабли Черноморского флота и другие объекты.

«Уже больше двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки — Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы, — прим. "Ленты.ру") и ПВО (противовоздушной обороны, — прим. "Ленты.ру"), нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, работающие на российский ВПК (военно-промышленного комплекса, — прим. "Ленты.ру")», — говорится в публикации.

По словам Малюка, любые российские объекты инфраструктуры являются законными целями украинских ударов, а в «генетическом коде» украинцев «записано» умение побеждать.

Ранее кабинет министров Украины издал постановление о создании центра авиации СБУ. Как рассказали в Верховной Раде, центр будет защищать конституционный строй и территориальную целостность страны.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Стало известно об уничтожении большой группы солдат ВСУ под Пятихатками

      Генерал СВР назвал напавших на «Крокус» террористов расходным материалом Украины

      Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

      Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

      В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      На Украине сообщили о повреждении энергообъектов

      ВС России прорвали оборону ВСУ у села Вербовое в Запорожской области

      В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше