Россиян начнут штрафовать за неправильное обращение с навозом

Госдума одобрила проект о штрафах за неправильное обращение с навозом и пометом

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о штрафах за неправильное обращение с навозом и пометом. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, которые предложили ввести административную ответственность за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства. Таковыми называются вещества, которые образуются при содержании сельскохозяйственных животных — в их число входят навоз, помет, подстилка, стоки — и используются в сельхозпроизводстве.

Согласно законопроекту, их неправильное хранение, перевозка, обработка, переработка и реализация чреваты штрафами до 40 тысяч рублей для должностных лиц, до 60 тысяч для индивидуальных предпринимателей и до 350 тысяч для юридических лиц. Помимо этого, законом предусмотрена санкция в виде приостановки деятельности предприятия на срок до 90 дней в случае повторного нарушения правил. Штрафы в таком случае также будут увеличены: для должностных лиц и ИП их размер вырастет на 10-20 тысяч рублей, а для юрлиц — на 100-200 тысяч рублей.

Кроме того, ко второму чтению предлагается добавить поправки о том, что действия или бездействие, которые причинили вред окружающей среде или здоровью людей либо вызвали эпидемию или эпизоотию, при отсутствии признаков уголовного преступления, будут караться штрафом до 60 тысяч рублей для должностных лиц, до 90 тысяч для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и до 600 тысяч для юрлиц. Для всех, кроме должностных лиц, наказание может быть заменено на приостановку деятельности на срок до 90 дней.

В первом чтении законопроект о неправильном обращении с навозом одобрили в начале прошлого года.