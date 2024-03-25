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09:24, 25 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

Фото: Unsplash

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в краевом МЧС.

Уточняется, что высокая пожароопасность четвертого уровня ожидается в течение суток 25 марта в северо-западных районах. Спасатели предупредили жителей и гостей о необходимости соблюдать меры безопасности.

Так, в лесу нельзя разводить открытый огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Костры необходимо разводить на открытых площадках, а по истечении необходимости — заливать водой или засыпать землей. О замеченных возгораниях нужно сразу сообщать в спецслужбы.

Ранее Сочи вместе с Москвой и Петербургом вошел в тройку самых популярных направлений для отдыха на майских праздниках. Разместиться в местных гостиницах можно в среднем за 8,6 тысячи рублей.

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      Мария Борисова
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