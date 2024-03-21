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10:03, 21 марта 2024Путешествия

Россиянам назвали самый популярный город для отдыха на майские праздники

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для отдыха на майские праздники

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Больше всего россиян поедет отдыхать на майские праздники в Санкт-Петербург. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что средняя стоимость ночи в отелях северной столицы составляет 6,7 тысячи рублей. На втором месте в перечне самых популярных городов для путешествий на длинные выходные оказался Сочи. Разместиться в местных гостиницах можно в среднем за 8,6 тысячи рублей.

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В числе самых востребованных направлений аналитики назвали Москву (отдых там обойдется в 16,3 тысячи за ночь), Казань (8,7 тысячи) и Нижний Новгород (7,7 тысячи).

В топ-10 популярных городов вошли Калининград (в среднем 8,5 тысячи рублей за ночь в гостинице), Волгоград (5,9 тысячи рублей), Кисловодск (7,9 тысячи), Зеленоградск (7,5 тысячи) и Ярославль (6,5 тысячи).

Ранее российским туристам назвали регионы страны, подходящие для информационного детокса. В перечень вошли Тюменская область и Красноярский край.

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      Мария Борисова
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