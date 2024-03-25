Россиянам отсоветовали поливать цветы водкой

Биолог Онистратенко: полив водкой опасен для растений

Вопреки мифам о стимуляции роста, алкоголь оказался опасен для растений. Поливать комнатные цветы водкой отсоветовал россиянам биолог и научный сотрудник Волгоградского государственного университета Николай Онистратенко, пишет V1.RU.

По словам специалиста, спиртные напитки — яд для растений. «Единичные случаи — лишь редчайшее исключение из правил. В вине или пиве могут содержаться некоторые вещества, при разбавлении способные оказать разовый положительный эффект (и то далеко не всегда) в качестве органического удобрения. Возможно, именно поэтому бедный фикус или помидор, столкнувшись с угрозой жизни, попытался если уж не выжить, так хоть оставить потомство — вот и зацвел», — пояснил Онистратенко.

Биолог добавил, что растения часто проявляют интересные механизмы устойчивости к химическим загрязнениям. «Но если регулярно и часто подтравливать растение алкоголем, его будет ждать закономерный печальный конец, напоминающий и нам о вреде зеленого змия», — заключил ученый.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала поливать комнатные цветы водкой. Таким образом специалистка предлагала реанимировать аспарагус и фикус.