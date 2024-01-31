Цветы посоветовали поливать водкой

Агроном Коврижных: водка может реанимировать фикус

Комнатные цветы хорошо реагируют на водку. О пользе алкоголя для растений цветоводам напомнила агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее цитируют «БелНовости».

Напоив водкой аспарангус, можно добиться его активного роста. Алкоголь необходимо добавить в рацион цветка в пропорции две ложки на литр воды. С помощью водки можно также реанимировать фикус. На 200 миллилитров воды требуется ложка спиртного. Поливать фикус таким раствором нужно в течение пары недель до восстановления цветка.

Кроме того, по словам эксперта, полезно поливать водкой кактусы и пальмы. На литр жидкости нужно взять одну ложку крепкого алкоголя.

Восстановить здоровье монстеры поможет пиво. Дав напитку «подышать» в течение шести часов, можно поливать растение пивом раз в месяц.

Ранее дачникам посоветовали опрыскивать огород водочным раствором. Один рецепт поможет активизировать рост сорной травы, отчего прополоть грядки придется лишь пару раз. С другим рецептом сорняки в считаные дни засохнут.