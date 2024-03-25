Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:06, 25 марта 2024Экономика

Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

Российские автодилеры рассказали о росте цен на автомобили в ближайшие месяцы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российским автодилерам уже начали поступать машины по ценам 2024 года, сообщает «Автостат». По данным собеседников агентства, в ближайшие два месяца на рынке ожидают их подорожания, связанного прежде всего с влиянием новых правил таможенного оформления автомобилей, поставляемых в РФ через страны ЕАЭС, которые увеличат стоимость машин, ввозимых по параллельному импорту.

По словам руководителя отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева, даже на фоне неизменности курса рубля к юаню и высокой конкуренции между брендами, на машины текущего года выпуска возможна стабилизация цен, а вот их снижение маловероятно.

«Ожидаем инертную цепочку: сначала подорожают машины, ввезенные по параллельному импорту, потом автомобили с пробегом. И затем уже официальные дистрибьютеры выровняют рынок. Примерный горизонт — 2 месяца», — рассказал директор департамента продаж новых автомобилей «РОЛЬФ» Николай Иванов.

Другие эксперты также предсказывают «корректировку вверх», отмечая, что резко вырастут в цене только те автомобили, которых коснется усиление контроля властей за размером платежа за ввоз в страну. Ранее сообщалось, что с 1 апреля все недоплаты по налогам и сборам, связанные с занижением таможенной стоимости автомобилей, будут учитываться в составе утилизационного сбора по формуле, утвержденной постановлением правительства, в связи с чем машины этой категории могут подорожать на 20-25 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сотрудник «Крокуса» описал встречу с террористом в начале марта. О чем они говорили?

      Минобороны раскрыло ситуацию под Авдеевкой

      Следователи возбудили еще одно дело после обрушения в руднике «Пионер»

      Обновлен список госпитализированных в больницы Москвы после теракта в «Крокусе»

      Стало известно об уничтожении большой группы солдат ВСУ под Пятихатками

      Генерал СВР назвал напавших на «Крокус» террористов расходным материалом Украины

      Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

      Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

      В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше