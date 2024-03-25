Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

Российские автодилеры рассказали о росте цен на автомобили в ближайшие месяцы

Российским автодилерам уже начали поступать машины по ценам 2024 года, сообщает «Автостат». По данным собеседников агентства, в ближайшие два месяца на рынке ожидают их подорожания, связанного прежде всего с влиянием новых правил таможенного оформления автомобилей, поставляемых в РФ через страны ЕАЭС, которые увеличат стоимость машин, ввозимых по параллельному импорту.

По словам руководителя отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева, даже на фоне неизменности курса рубля к юаню и высокой конкуренции между брендами, на машины текущего года выпуска возможна стабилизация цен, а вот их снижение маловероятно.

«Ожидаем инертную цепочку: сначала подорожают машины, ввезенные по параллельному импорту, потом автомобили с пробегом. И затем уже официальные дистрибьютеры выровняют рынок. Примерный горизонт — 2 месяца», — рассказал директор департамента продаж новых автомобилей «РОЛЬФ» Николай Иванов.

Другие эксперты также предсказывают «корректировку вверх», отмечая, что резко вырастут в цене только те автомобили, которых коснется усиление контроля властей за размером платежа за ввоз в страну. Ранее сообщалось, что с 1 апреля все недоплаты по налогам и сборам, связанные с занижением таможенной стоимости автомобилей, будут учитываться в составе утилизационного сбора по формуле, утвержденной постановлением правительства, в связи с чем машины этой категории могут подорожать на 20-25 процентов.