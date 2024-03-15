Предстоящий рост цен на одну категорию иномарок оценили

Автоэксперт Бургазлиев: цены на машины из ЕАЭС вырастут с 1 апреля на 20-25 %

В связи с введением новых правил таможенного оформления автомобилей, поставляемых в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), машины этой категории подорожают на 20-25 процентов, рассказал «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Такую оценку он озвучил с учетом усиления с 1 апреля контроля властей за расчетом размера платежа за ввоз в Россию таких авто. Теперь все недоплаты по налогам и сборам, связанные с занижением таможенной стоимости автомобилей, будут учитываться в составе обязательного для юридических и физических лиц утилизационного сбора. Соответствующие начисления будут проводиться согласно формуле, утвержденной постановлением правительства.

Предстоящие изменения в подходе позволят исключить необоснованные преимущества, которые ввоз растаможенных в странах ЕАЭС иномарок дает по сравнению с осуществлением этой процедуры в России, а также перекроет канал поставок авто из Китая в непредназначенной для отечественных условий комплектации, рассказал «Прайму» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Ранее стало известно, что по итогам февраля запасы китайских легковых автомобилей сократились в России до 100 тысяч единиц, Как пишет «Коммерсантъ», легковушек топ-16 брендов из КНР сейчас накоплено в стране на два-три месяца реализации.