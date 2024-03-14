В России сократились запасы автомобилей

К марту 2024-го запасы легковых машин из Китая снизились до 100 тыс. единиц

По итогам февраля 2024 года в России сократились запасы китайских легковых автомобилей. К марту они снизились до 100 тысяч единиц, со ссылкой на «Газпромбанк Лизинг» сообщает «Коммерсантъ».

Объем запасов легковых автомобилей топ-16 брендов из Китая в России сейчас составляет два-три месяца реализации. Эти машины заказывались еще осенью, до снижения спроса из-за выросшей ключевой ставки и стоимости финансирования. На тот момент продавцы поддерживали продажи за счет скидок и субсидий на программы лизинга и кредитования. Часть дистрибуторов перестала отгружать машины, чтобы не загружать склады. Еще одной причиной стал китайский Новый год, из-за которого временно прекратились поставки, добавил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

Из-за удорожания параллельного импорта на фоне ужесточения правил ввоза из ЕАЭС и увеличения утильсбора продавцы сократят объем скидок, поэтому конечные цены на машины поднимутся.

«Если все дилеры входили в этот год с двухмесячным стоком, то в март — уже с полуторамесячным. Далее уровень дисконтов будет снижаться, так как предпосылок держать долго большие дисконты попросту нет», — объяснил заместитель гендиректора «Авилона» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Аналитики Центробанка ранее заявили, что подорожание автомобилей в России сдерживают большие складские запасы у дилеров. Вначале 2024 года на складах в Москве и Московской области скопилось порядка 200 тысяч автомобилей, еще столько же находятся в пути в страну. Такой объем новых автомобилей можно реализовать лишь в течение нескольких месяцев. Превалирующее над спросом предложение ограничивает рост цен на машины, считают в регуляторе.