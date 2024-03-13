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17:11, 13 марта 2024Экономика

В России назвали сдерживающие цены на машины факторы

ЦБ: рост цен на машины в России сдерживают большие складские запасы у дилеров

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Большие складские запасы у дилеров сдерживают подорожание автомобилей в России. Факторы, влияющие на рост цен, в докладе о региональной экономике назвали аналитики Центробанка.

По данным крупных дилеров, в начале 2024 года на складах в Москве и Московской области скопилось порядка 200 тысяч автомобилей, еще столько же находятся в пути в РФ. Такой объем новых автомобилей можно реализовать лишь в течение нескольких месяцев. Превалирующее над спросом предложение ограничивает рост цен на машины, считают в регуляторе.

Российский авторынок становится более сбалансированным, в то время как локальные производители наращивают выпуск, а китайские бренды собираются увеличивать поставки в страну.

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«Потребительский спрос в целом восстановился после падения 2022 года, при этом расширилось предложение отечественных и импортных автомобилей, в основном китайских брендов. (...) При этом повышательное давление на цены сохраняется из-за зависимости от импортных комплектующих и дефицита трудовых ресурсов», — отмечают в Центробанке.

По итогам 2023 года китайские автомобильные бренды заняли более 50 процентов российского рынка, и заметная часть этого объема была ввезена при помощи параллельного импорта. По словам доцента Московского политехнического университета Анатолия Фиронова, с ужесточением требований к ввозу иномарок и увеличением утильсбора подобных машин в России станет гораздо меньше.

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      Вячеслав Агапов
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