В России спрогнозировали падение ввоза машин ряда китайских брендов

Аналитик Миронов: объемы параллельного импорта машин Voyah и Tank в РФ снизятся

С 1 апреля 2024 года в России введут новый утилизационный сбор, из-за чего поставки китайских автомобилей в страну могут подорожать. На фоне ужесточения требований к ввозу иномарок объемы параллельного импорта машин ряда китайских брендов могут резко снизиться, заявил доцент Московского политехнического университета Анатолий Миронов. Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил собеседник агентства, речь может идти о существенном сокращении поставок в Россию по параллельному импорту автомобилей марок Voyah, Tank, Li Auto и других производителей из КНР. В свою очередь, позиции брендов Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW и Great Wall, представленных в РФ через авторизованные дилерские сети в среднесрочной перспективе, напротив, могут укрепиться, полагает эксперт.

Он добавил, что по итогам 2023 года китайские автомобильные бренды заняли более 50 процентов российского рынка. При этом заметная часть была ввезена в РФ при помощи параллельного импорта. С ужесточением требований к ввозу иномарок подобных машин в России станет гораздо меньше, заключил Миронов.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на данные «Автостата» сообщил о резком росте продаж новых легковых автомобилей в России. По итогам февраля 2024 года показатель вырос на 85 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Лидером среди автобрендов стала Lada, а следующие семь мест рейтинга заняли китайские производители, включая Haval, Chery, Changan, Exceed, Omoda, Lixiang и Tank.