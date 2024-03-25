Россияне сняли на видео НЛО

На Дальнем Востоке очевидцы сняли на видео неопознанный летающий объект

Жители Дальнего Востока России сняли на видео неопознанный летающий объект (НЛО). Соответствующие ролики опубликовал Telegram-канал Baza.

Отмечается, что НЛО заметили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На опубликованных кадрах видно, как черное небо пересекает объект, за которым тянется горящий шлейф. Судя по видео, в какой-то момент объект распался на фрагменты.

Информации о том, чем является НЛО, на данный момент нет.

Ранее жители Брянской области заметили в небе неопознанный летающий объект. Видеозапись была сделана жителями поселка Путевка, расположенного под Брянском, вечером 21 марта. На кадрах можно увидеть, как яркая светлая точка низко пролетает над населенным пунктом.