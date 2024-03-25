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14:15, 25 марта 2024Россия

Россияне сняли на видео НЛО

На Дальнем Востоке очевидцы сняли на видео неопознанный летающий объект

Жители Дальнего Востока России сняли на видео неопознанный летающий объект (НЛО). Соответствующие ролики опубликовал Telegram-канал Baza.

Отмечается, что НЛО заметили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На опубликованных кадрах видно, как черное небо пересекает объект, за которым тянется горящий шлейф. Судя по видео, в какой-то момент объект распался на фрагменты.

Информации о том, чем является НЛО, на данный момент нет.

Ранее жители Брянской области заметили в небе неопознанный летающий объект. Видеозапись была сделана жителями поселка Путевка, расположенного под Брянском, вечером 21 марта. На кадрах можно увидеть, как яркая светлая точка низко пролетает над населенным пунктом.

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      Никита Абрамов
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