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08:11, 25 марта 2024Силовые структуры

Россияне в посылках с бытовой техникой отправляли наркотики и были осуждены

На Сахалине суд приговорил 8 членов наркогруппировки к колонии на срок от 6 лет

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Сахалинский областной суд приговорил восемь участников организованной преступной группы (ОПГ), которые занимались сбытом наркотиков, к колониям общего и строго режимов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В местах лишения свободы члены ОПГ проведут от шести до 11 лет. В зависимости от роли и степени участия осужденных признали виновными по статьям 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств»), 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») и 33, 228.1 («Пособничество в сбыте наркотических средств») УК РФ.

По версии следствия, мужчины переправляли из Московской области в Южно-Сахалинск в посылках с бытовой техникой партии наркотиков. Там они продавали запрещенные вещества через интернет, расфасовывая товар на мелкие порции и помещая его в тайники-закладки. Осужденные не успели сбыть два килограмма наркотиков.

Ранее Челябинский областной суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, признав их виновными в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

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