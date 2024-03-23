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08:51, 23 марта 2024Силовые структуры

Задержанных ФСБ россиян осудили на 15 лет за незаконный оборот наркотиков

В Челябинске задержанным ФСБ мужчинам дали по 15 лет за сбыт 5 кг наркотика

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, признав их виновными в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчин осудили по части 5 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ и дали по 15 лет лишения свободы. Подсудимые будут отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатят штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным суда, в мае 2023 года злоумышленники арендовали гаражный бокс в Челябинске и незаконно произвели в нем более пяти килограммов запрещенного вещества. Произведенные наркотики мужчины планировали сбыть, но вскоре были задержаны сотрудниками ФСБ.

Ранее ФСБ задержала семерых жителей Москвы, которые собирались создать ячейку запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус».

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      Олеся Мицкевич
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