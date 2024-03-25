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20:06, 25 марта 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с двумя женщинами и поджег их квартиру для сокрытия следов

Житель Забайкалья убил двух женщин и поджег их квартиру, чтобы скрыть следы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Забайкальском крае вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который расправился с двумя женщинами и поджег их квартиры для сокрытия следов преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 105 и 167 УК РФ, назначив наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, все произошло в ночь на 10 декабря 2023 года. Подсудимый познакомился с двумя жительницами Чернышевска, которым помог наколоть дрова. В благодарность женщины пригласили его за стол, однако в какой-то момент между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил топором 40-летнюю потерпевшую и ее мать, а затем, чтобы скрыть следы, поджег их квартиру. Женщин без признаков жизни обнаружили пожарные во время тушения жилища.

Ранее полицейские в Абакане задержали россиянина, напавшего с топором на прохожего.

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      Олеся Мицкевич
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