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13:18, 25 марта 2024Россия

Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS

Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд «Вампира», «Урагана» и HIMARS

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 31 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, снаряды выпускались из РСЗО производства США HIMARS, «Урагана» и чешского «Вампира» (Vampire).

Помимо того, отметили в оборонном ведомстве, за сутки системы ПВО уничтожили 103 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

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Накануне Минобороны заявило, что над Белгородской областью сбили 19 снарядов чешского «Вампира». Отмечается, что ракетный удар был нанесен около 23:00 мск. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — отметили в ведомстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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