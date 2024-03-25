Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок

HBO отложил съемки третьего сезона сериала «Эйфория» на неопределенный срок

Киностудия HBO отложила съемки третьего сезона сериала «Эйфория» на неопределенный срок. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что, несмотря на это, премьера новых серий по-прежнему запланирована на 2025 год. Причиной задержки съемочного процесса стала продолжительная работа создателя проекта Сэма Левинсона над сценарием. Сюжет третьего сезона до сих пор находится на стадии разработки.

Ранее съемочный процесс третьего сезона сериала откладывали из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов, а также из-за ухода из жизни актера Ангуса Клауда, исполнявшего в шоу одну из главных ролей, наркодилера Феско.

Ранее сообщалось, что американская актриса, модель и звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер была арестована в США во время демонстрации в поддержку Палестины.