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19:27, 25 марта 2024Экономика

США ввели санкции против российских операторов блокчейн-сервисов

США распространили антироссиские санкции на двух физлиц и 18 компаний

Фото: Alastair Grant / Reuters

Минфин США распространил антироссийские санкции на двух физических лиц, граждан РФ Тимура Буканова и Игоря Кайгородова, и 18 компаний, связанных с блокчейн-сервисами. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по контролю за иностранными активами.

В списке юридических лиц оказались компании, связанные с блокчейн-сервисами: «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра», «Веб3 Интегратор», «Веб3 Технологии», «Б-Крипто», «Лаборатория кибербезопасности», «Эшелон Инновации», «Учебный центр Эшелон», «Ключевые информационные системы», проектно-консалтинговое бюро «Эшелон», «Крипто Эксплорер», «Центр обработки электронных платежей», «Лаборатория кибербезопасности».

В перечень попали четыре фирмы, зарегистрированные за пределами России — кипрская Tokentrust Holdings Limited, эстонская Bitfingroup OU, эмиратские Bitpapa IC FZC LLC и Crypto Explorer DMCC.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает различные варианты обеспечения работы финансовой инфраструктуры на случай ужесточения санкций.

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      Платон Щукин
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