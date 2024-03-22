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16:38, 22 марта 2024Экономика

Набиуллина заявила о готовности к усилению санкций

Набиуллина заявила о готовности ЦБ к возможному усилению санкций

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Банк России готов к новым санкциям и рассматривает различные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, таким меры предварительно обсуждаются.

Высказывания прозвучали на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, оставившего 22 марта ключевую ставку на уровне 16 процентов.

«Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей», — цитирует Набиуллину агентство.

Ранее председатель Центробанка признала усложнение работы бизнеса на фоне санкций, которые ввели США в конце 2023 года, отметив «определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами».

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      Дмитрий Воронин
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