Набиуллина заявила о готовности к усилению санкций

Набиуллина заявила о готовности ЦБ к возможному усилению санкций

Банк России готов к новым санкциям и рассматривает различные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, таким меры предварительно обсуждаются.

Высказывания прозвучали на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, оставившего 22 марта ключевую ставку на уровне 16 процентов.

«Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей», — цитирует Набиуллину агентство.

Ранее председатель Центробанка признала усложнение работы бизнеса на фоне санкций, которые ввели США в конце 2023 года, отметив «определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами».