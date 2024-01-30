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10:28, 30 января 2024Экономика

Набиуллина заявила об осложнении расчетов с другими странами из-за санкций США

Набиуллина: новые санкции США осложнили расчеты со многими странами

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Банке России признали усложнение расчетов с другими странами на фоне санкций, которые ввели США в конце 2023 года. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на которую ссылается РИА Новости, новые ограничения приводят к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей.

Бизнес ведет такую работу на фоне увеличившихся санкционных угроз, сказала Набиуллина, комментируя «определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами».

В декабре стало известно, что американские власти пригрозили вторичными санкциями иностранным финансовым институтам, которые будут поддерживать российский ВПК. Указ, регламентирующий такие возможности, подписал президент США Джо Байден.

На фоне этого сообщалось, что как минимум два китайских госбанка якобы ведут проверки их российского бизнеса, а переводы между Россией и Турцией по той же причине с первых дней нового года были поставлены на паузу, из-за чего сильно забеспокоились экспортеры. В банковском секторе этой страны отмечали, что речь идет о запрете «оказания посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов». Позднее там стало известно о частичном возобновлении осуществления платежей из России.

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