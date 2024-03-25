Силовики начали проверку российских торговых центров после теракта в «Крокусе»

Силовики проверяют ТЦ в нескольких регионах России после теракта в «Крокусе»

Сотрудники Росгвардии, прокуратуры и полиции начали проверку торговых центров (ТЦ) в нескольких регионах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

По данным собеседника, силовики проверяют исправность систем оповещения и эвакуации, а также проведение инструктажа среди сотрудников и работу эвакуационных выходов. Люлин уверен, что такая проверка коснется объектов, в которых могут проходить массовые скопления людей. Только в Москве таких зданий, по его словам, более 500.

Ранее Следственный комитет России заявил о намерении провести проверку эвакуационных выходов в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске после теракта.

