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15:58, 25 марта 2024Силовые структуры

Силовики начали проверку российских торговых центров после теракта в «Крокусе»

Силовики проверяют ТЦ в нескольких регионах России после теракта в «Крокусе»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники Росгвардии, прокуратуры и полиции начали проверку торговых центров (ТЦ) в нескольких регионах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

По данным собеседника, силовики проверяют исправность систем оповещения и эвакуации, а также проведение инструктажа среди сотрудников и работу эвакуационных выходов. Люлин уверен, что такая проверка коснется объектов, в которых могут проходить массовые скопления людей. Только в Москве таких зданий, по его словам, более 500.

Ранее Следственный комитет России заявил о намерении провести проверку эвакуационных выходов в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске после теракта.

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      Олеся Мицкевич
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