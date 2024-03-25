LCI: Франция вступит в прямые боестолкновения в случае прорыва Россией фронта

Названы варианты вступления французской армии в конфликт на Украине. Французская армия может вступить в прямой конфликт с Россией в случае прямого боестолкновения, прорыва Россией фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник в военных кругах.

Отмечается, что есть несколько вариантов вхождения французских войск на Украину. Самый опасный — тот, который предполагает размещение военнослужащих страны НАТО в укрепрайонах и траншеях ВСУ, отмечает источник.

«Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. Это третья мировая война», — отметила ведущая LCI.

Кроме того, утоняется, что возможными вариантами участия Парижа являются строительство военного завода в Киеве, либо размещение французских сил в Одессе, чтобы прикрывать ключевой порт Украины, включая воздух.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прибегать к теракту — это цинично и контрпродуктивно. Он отметил, что необходимо быть требовательными и эффективными при расследовании трагедии.