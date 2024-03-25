Макрон назвал циничным использование теракта в «Крокусе» против Украины

Макрон: использование теракта в «Крокусе» против Украины будет циничным

Использование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта против Украины будет циничным и контрпродуктивным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с прессой, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в cоцсети X.

«Нужно воздержаться от всяких искажений и быть требовательными и эффективными. Мы действуем в таком ключе, и я надеюсь, что Россия настроена так же», — сказал французский лидер.

Политик вновь выразил солидарность с российским народом в связи с терактом в Подмосковье.

Макрон также заявил, что Франция предложила России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом. По его словам, поначалу обмены будут осуществляться на этом уровне, однако дальнейшее сотрудничество будет зависеть от развития ситуации.