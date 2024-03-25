Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 25 марта 2024Мир

Макрон назвал циничным использование теракта в «Крокусе» против Украины

Макрон: использование теракта в «Крокусе» против Украины будет циничным

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Использование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта против Украины будет циничным и контрпродуктивным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с прессой, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в cоцсети X.

«Нужно воздержаться от всяких искажений и быть требовательными и эффективными. Мы действуем в таком ключе, и я надеюсь, что Россия настроена так же», — сказал французский лидер.

Политик вновь выразил солидарность с российским народом в связи с терактом в Подмосковье.

Макрон также заявил, что Франция предложила России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом. По его словам, поначалу обмены будут осуществляться на этом уровне, однако дальнейшее сотрудничество будет зависеть от развития ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударах по центру принятия решений на Украине. В Киеве уничтожен объект СБУ

      Пострадавший в ДТП россиянин угнал скорую

      Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте

      Россиянкам назвали способы избавиться от второго подбородка

      Подсчитана переплата по ипотеке в России

      В Госдуме предложили вооружить охрану крупных торговых центров

      Над российским регионом сбили украинские зенитные ракеты С-200

      Кастинг на роль Жириновского решили возобновить после ареста Кологривого

      Макрон назвал циничным использование теракта в «Крокусе» против Украины

      В России заметили «зенитную тачанку» с автоматами Калашникова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше