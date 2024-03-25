Спасший людей во время теракта в «Крокусе» школьник рассказал об эвакуации

Школьник, спасший людей из «Крокуса» во время теракта, рассказал об эвакуации

Школьник, работавший в гардеробе «Крокус Сити Холла» и помогавший спасать людей во время теракта, рассказал в эфире «Первого канала» о моменте эвакуации.

14-летний россиянин подрабатывал как самозанятый в свободное от школы время. По его словам, в тот вечер начиналось все как обычный рабочий день. Школьник вспомнил, что в момент начала стрельбы он находился со всеми сотрудниками гардероба на минус первом этаже.

«И с первого этажа к нам начинает спускаться огромная толпа людей, вслед за ними спускается наша работница и говорит, что там стреляют. А мы ничего не слышим, ничего не видим, ничего не понятно. И как раз в тот момент, когда огромная толпа людей вбежала в фойе, прозвучало несколько выстрелов. После чего вся толпа побежала к служебному помещению через дверь», — рассказал он.

Однако в том месте, куда побежала толпа, находился тупик, из-за чего люди остановились. После этого сотрудники гардероба решили взять ситуацию в свои руки, сориентировались и открыли аварийную дверь. Затем они начали выводить людей на улицу.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.