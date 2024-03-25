Стала известна сумма сбора на помощь семьям погибших при теракте в «Крокусе»

Голикова: миллиард рублей собрали на помощь семьям жертв теракта в «Крокусе»

Один миллиард рублей собрали на помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Она добавила, что на стационарном лечении остаются 93 человека, в том числе пятеро детей. В тяжелом состоянии находятся девять пострадавших, среди них — один ребенок.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо мужчин ворвались в здание перед концертом рок-группы «Пикник» и начали стрелять в посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Стрелков удалось задержать в Брянской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости узнать заказчиков теракта в «Крокусе» и ответить на вопрос, почему террористы пытались уйти на Украину.

