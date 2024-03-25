Стало известно о подготовке юристов Байдена к искам после выборов

Rolling Stone: юристы Байдена готовятся к судебным искам после выборов в ноябре

Штаб действующего президента США Джо Байдена готовится к судебным спорам с командой бывшего главы государства Дональда Трампа после предстоящих в ноябре президентских выборов. Об этом пишет Rolling Stone со ссылкой на источники в команде Байдена.

Собеседник издания рассказал о попытках команды Байдена избежать повторения ситуации после выборов 2020 года. По его словам, юристы действующего американского лидера готовят основу для судебных исков на случай возможного оспаривания Трампом в суде результатов голосования.

«Мы продолжаем создавать юридическую базу, чтобы избежать такой ситуации, когда Байден победит на выборах, а Трамп и крайне настроенные республиканцы попытаются запутать всех и посеять хаос», — заявил источник. По его словам, Байден с недавних пор опасается возможной победы Трампа на выборах обманным путем.

Ранее AP уличило Трампа в игре в гольф вместо проведения предвыборной кампании. По данным агентства, серьезная нехватка средств в предвыборной кампании Трампа связана с растущими судебными счетами.