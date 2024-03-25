Трампа уличили в игре в гольф вместо проведения предвыборной кампании

APnews: безучастность Трампа к предвыборной кампании связана с нехваткой средств

Бывший президент США Дональд Трамп проявляет безучастность к своей предвыборной кампании из-за нехватки финансирования, уделяя основное внимание сбору средств и игре в гольф в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает APnews.

«В то время как президент Джо Байден посетил пять городов в ходе многодневной поездки на прошлой неделе, бывший президент Дональд Трамп почти не появлялся на публике, проводя большую часть времени в Южной Флориде», — пишет издание.

Серьезная нехватка средств в предвыборной кампании Трампа связана с растущими судебными счетами, поскольку ему предъявлены обвинения одновременно по четырем уголовным делам.

В последнее время экс-президент сосредоточен на поиске потенциальных доноров и создании инфраструктуры в колеблющихся штатах, чтобы отобрать преимущество у демократов.

22 марта стало известно, что Трампу не хватит средств, вырученных с продажи Мар-а-Лаго, чтобы выплатить залог, который он задолжал штату Нью-Йорк по гражданскому иску о мошенничестве.