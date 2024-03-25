Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:09, 25 марта 2024Мир

Трампа уличили в игре в гольф вместо проведения предвыборной кампании

APnews: безучастность Трампа к предвыборной кампании связана с нехваткой средств

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп проявляет безучастность к своей предвыборной кампании из-за нехватки финансирования, уделяя основное внимание сбору средств и игре в гольф в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает APnews.

«В то время как президент Джо Байден посетил пять городов в ходе многодневной поездки на прошлой неделе, бывший президент Дональд Трамп почти не появлялся на публике, проводя большую часть времени в Южной Флориде», — пишет издание.

Серьезная нехватка средств в предвыборной кампании Трампа связана с растущими судебными счетами, поскольку ему предъявлены обвинения одновременно по четырем уголовным делам.

В последнее время экс-президент сосредоточен на поиске потенциальных доноров и создании инфраструктуры в колеблющихся штатах, чтобы отобрать преимущество у демократов.

22 марта стало известно, что Трампу не хватит средств, вырученных с продажи Мар-а-Лаго, чтобы выплатить залог, который он задолжал штату Нью-Йорк по гражданскому иску о мошенничестве.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Косатки начали загонять китов в каньон и душить их детенышей

      Россиянам назвали способ выбрать идеальную зубную щетку

      Предсказана заметная с Земли вспышка звезды в 2024 году

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

      В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

      На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

      В парламенте Армении перед выступлением министра обороны забрали телефоны

      Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

      Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше