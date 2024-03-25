Стало известно о поражении двух ЗРК Patriot в Киеве

ТАСС: ВС России поразили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России поразили два западных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве. Об этом ТАСС стало известно со слов источников в силовых струкурах.

«Подтверждаем поражение двух [ЗРК] Patriot в Жулянах», — сообщили собеседники, добавив, что в экипаже находились наемники из стран НАТО.

Ранее в центре столицы Украины раздались три мощных взрыва. Мэр города Виталий Кличко подтвердил вызов экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

16 марта Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили три американских комплекса «Patriot», принадлежащих Украине, за неделю. Кроме того, была уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire.