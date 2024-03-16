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08:26, 16 марта 2024Россия

Россия заявила об уничтожении трех принадлежащих Украине Patriot

Минобороны: ВС РФ за неделю уничтожили три принадлежащих ВСУ комплекса Patriot

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса «Patriot», принадлежащих Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким заявил, что Российская армия также уничтожила боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.

Ранее Ким заявил, что около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны.

16 марта также сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины записали видео из зоны боевых действий, назвав реальную причину нахождения на фронте. Оказалось, всех военных, которых успели опросить во время съемки, отправили в армию принудительно.

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      Марина Совина
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