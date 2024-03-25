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16:02, 25 марта 2024Россия

Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев: системы ПВО отразили ракетную атаку

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в Ростовской области. Об этом заявил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена», — написал глава области.

По предварительной информации, продолжил он, обломки ракет упали в поле. Повреждений и пострадавших нет, остальная информация уточняется, добавил Голубев.

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За несколько минут до публикации поста Голубева глава городской администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил о двух взрывах в пределах города. «На территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник», — написал чиновник.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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