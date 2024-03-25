В Ростовской области прозвучали два взрыва

Глава администрации Новочеркасска Лысенко заявил о двух взрывах в городе

В Новочеркасске Ростовской области прозвучали два взрыва. Об этом заявил глава городской администрации Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

«На территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник», — пояснил он.

По словам чиновника, повреждений и происшествий не зарегистрировано. Также он пообещал держать граждан в курсе происходящего. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.