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08:59, 25 марта 2024Россия

Свыше пяти тысяч человек эвакуировали из «Крокуса» во время теракта

Представитель «Крокус групп»: свыше 5 тыс. человек эвакуировали во время теракта

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Свыше пяти тысяч человек были эвакуированы из «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 25 марта, представитель «Крокус групп».

По его данным, еще 100 граждан были спасены при пожаре в здании. Собеседник агентства разъяснил, что людей выводили из подвала и снимали с кровли при тушении.

По последней информации, теракт унес жизни 137 человек, пострадали 180. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова отметила, что ранения получили как минимум восемь детей.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время кровля над концертным залом обрушилась. На следующий день террористов задержали на территории Брянской области.

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      Анна Щербакова
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