Очевидец рассказал о везущем жертв обратно к стрелкам эскалаторе в «Крокусе»

Школьник рассказал о везущем жертв обратно к стрелкам эскалаторе в «Крокусе»

При теракте в «Крокус Сити Холле» люди попытались подниматься по эскалатору, который вез их обратно вниз, где находились стрелки. Об том «Ленте.ру» рассказал выживший очевидец событий, школьник Никита (имя изменено).

По его словам, увидевшие террористов люди побежали, образовалась давка, они стали продвигаться достаточно медленно.

«Я увидел, что люди пытаются подниматься по эскалатору, который спускается вниз. Это вообще ужасное зрелище, потому что люди поднимаются, он их обратно спускает, а снизу люди накапливаются», — вспомнил Никита.

Он также рассказал, как смог спастись от террориста, который оказался всего в 10 метрах от него. По словам Никиты, он не стал прятаться, как многие люди, а побежал, надеясь найти выход. Ему повезло, и он пробрался на парковку, дверь которой вскрыли оказавшиеся там зрители.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время кровля над концертным залом обрушилась. На следующий день террористов задержали на территории Брянской области.