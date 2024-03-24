Российский школьник оказался в 10 метрах от террориста в «Крокусе» и выжил

Школьник рассказал о спасении от террориста в 10 метрах от него в «Крокусе»

Российский школьник Никита (имя изменено) оказался в десяти метрах от террориста в «Крокус Сити Холле» и смог выжить. Он рассказал корреспонденту «Ленты.ру», что стал бежать прочь, как только увидел вооруженного человека, и это спасло ему жизнь. Никита также стал свидетелем того, как люди пытались сбежать вверх по эскалатору, который работал в обратную сторону и спускал их к стрелкам.

«У всех людей по-разному. Кто-то просто начинает в панике трястить, а кто-то бежать. У меня — бежать. Возможно мне это спасло жизнь, потому что стрелок был на расстоянии десяти-пятнадцати метров. Многие спрашивали, видел ли я лицо, но честно — нет. Но там первый зашел, вроде бы, как раз тот, у которого автомат был в желтый разукрашен», — рассказал он.

По словам Никиты, после того, как люди побежали, началась давка. Он подумал, что ему в спину могут выстрелить, и стал искать другие пути. Он назвал помещения «Крокус Сити Холла» лабиринтом.

«Продвигались достаточно медленно. Я увидел, что люди пытаются подниматься по эскалатору, который спускается вниз. Это вообще ужасное зрелище, потому что люди поднимаются, он их обратно спускает, а снизу люди накапливаются» выживший школьник Никита

Затем он оказался на стоянке, где не было автомобилей. Несколько людей пытались выбить запертые двери.

«Мужчины там выбивали дверь, рвали провода, потому что это был выход на улицу. В тот момент я думаю: "Мне бежать вниз, наверх, или ждать, когда вскроют дверь?" Слава богу, ждать вскрытия двери было верным решением».

Вместе с другими выжившими он оказался снаружи, перешел мост и вызвал такси.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.