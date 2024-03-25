В Винницкой области мужчинам от 18 до 60 лет запретили приближаться к границе

В Винницкой области украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

«В полосе местности вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенческой территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области запрещен въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в публикации.

Отмечается, что запрет на въезд не касается местных жителей, учащихся колледжей и высших учебных заведений, расположенных в пределах указанных районов, а также проезжающих транзитом.

Ранее о готовности помочь отлову уклонистов на границе Молдавии и Украины рассказали в Кишиневе. По словам министра внутренних дел республики Адриана Эфроса, чаще всего в страну бегут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые «пытаются спасти свои жизни».