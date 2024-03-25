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15:57, 25 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии рассказали о планах помочь Киеву с отловом уклонистов

Глава МВД Молдавии Эфрос: Кишинев пытается помочь Киеву с отловом уклонистов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавия пытается наладить контакты с украинской стороной для улучшения и совместной координации работы по пресечению незаконного пересечения границы. О планах помочь Киеву с отловом уклонистов рассказал глава Министерства внутренних дел (МВД) республики Адриан Эфрос, передает Ziarul de Garda.

«Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о возобновлении совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны», — сказал министр.

Эфрос сообщил, что чаще всего с Украины в Молдавию бегут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые «пытаются спасти свои жизни». При этом Кишинев практически каждую неделю проводит операции по ликвидации различных схем побега.

Ранее издание Politico сообщило, что на Украине многие уклонисты перестали выходить из дома, опасаясь получить «билет в один конец» в рамках мобилизации.

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      Алевтина Запольская
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