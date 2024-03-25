В ДНР сообщили о продвижении российских военных в районе Часова Яра

Пушилин сообщил о продвижении российских военных в районе Часова Яра

Российские военные продвигаются в районе Часова Яра. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Освобождение населенного пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часов Яра, конечно же, делает все более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артемовске начать работы», — сказал он.

По словам главы ДНР, такое продвижение российских сил и оттеснение украинских войск от Артемовска дает возможность в обозримом будущем говорить о начале работ в городе.

Ранее офицер спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Овчаренко заявил, что ситуация в Часов Яре плохая для Киева. По его словам, она становится хуже с каждым днем.