В ДНР сообщили о продвижении российских военных в районе Часова Яра
Пушилин сообщил о продвижении российских военных в районе Часова Яра
Российские военные продвигаются в районе Часова Яра. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«Освобождение населенного пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часов Яра, конечно же, делает все более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артемовске начать работы», — сказал он.
По словам главы ДНР, такое продвижение российских сил и оттеснение украинских войск от Артемовска дает возможность в обозримом будущем говорить о начале работ в городе.
Ранее офицер спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Овчаренко заявил, что ситуация в Часов Яре плохая для Киева. По его словам, она становится хуже с каждым днем.