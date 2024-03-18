В ВСУ рассказали об ухудшении ситуации в Часове Яре

Офицер ВСУ: ситуация в Часове Яре ухудшается с каждым днем

Ситуация в подконтрольном Киеву городе Часов Яр плохая для ВСУ и ухудшается с каждым днем. Об этом рассказал офицер спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Овчаренко в интервью газете The Times.

«Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем», — сообщил он. В Часове Яре было расквартировано подразделение, в котором служит военный.

Город Часов Яр расположен в Донецкой народной Республике, в 15 километрах от Артемовска (украинское название города — Бахмут).

Ранее жительница Часова Яра рассказала, что солдаты ВСУ прячутся за спинами мирных граждан, используя их в качестве живого щита. По ее словам, украинские военные подъезжают к домам местных жителей и ведут огонь возле них.