Жительница Часова Яра: ВСУ прячутся за спинами мирных граждан

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся за спинами мирных людей. В использовании граждан в качестве живого щита украинскую армию в ходе беседы с американскими журналистами обвинила жительница подконтрольного Киеву Часова Яра, сообщает РИА Новости.

«Отойдите от дома. Они [ВСУ] подъезжают прямо к домам, где живут люди, и стреляют прямо возле дома. Они прячутся за спинами мирных жителей», — рассказала женщина.

Другой житель Часов Яра также заявил, что ждет освобождения города российской армией, потому что в России у него находится множество родственников.

О продвижении Вооруженных сил России на артемовском направлении и начале боев у Часова Яра стало известно в конце февраля. По словам аналитиков, город стратегически важен для наступления на Краматорск.