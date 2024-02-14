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13:31, 14 февраля 2024Бывший СССР

Российская армия продолжила наступать под Артемовском и подошла к Часову Яру

RusVesna: Российская армия подошла к Часову Яру с юга и севера

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия продолжила наступать под Артемовском и подошла к Часову Яру с юга от села Красное (Ивановское) и с севера от населенного пункта Богдановка. Часов Яр стратегически важен для наступления на Краматорск, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Десант наступает на Часов Яр и Ивановское, враг теряет опорники один за другим и бежит. На фланге Артемовска после взятия Поповского леса при мощной поддержке артиллерии и боевых машин ивановский десант продолжил продвижение вперед к Часову Яру, бойцы 98-й дивизии взяли опорники у трассы Артемовск — Часов Яр», — отмечается в публикации.

Как сообщают военкоры, до окрестностей Часова Яра десантникам осталось преодолеть чуть больше километра.

Ранее стало известно об успехах Российской армии на другом стратегически важном участке фронта. Немецкий журналист Юлиан Репке сравнил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой с ситуацией, в которой ВСУ ранее оказались в Артемовске.

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      Глеб Палехов
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