В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

Глава Минобороны Эстонии Певкур: Таллин помогает Киеву с закупкой вооружения

Эстония помогает Украине с закупкой вооружения и военной техники на мировых рынках. Об этом рассказал глава эстонского Министерства обороны Ханно Певкур, передает издание Postimees.

Министр сообщил, что Киев и Таллин имеют договоренности о помощи в этой сфере деятельности. «Мы занимаемся закупками для Украины. Все делается на деньги Украины», — сказал он.

«С нашей стороны закупки, запрошенные Украиной, организует центр оборонных инвестиций, действующий в структуре Министерства обороны. У центра есть необходимые контакты в мире для закупок», — заявил Певкур.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что страна не планирует отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине. «Я надеюсь, что возобладает осознание того, что гораздо дешевле и безопаснее обеспечить украинцев боеприпасами и оружием, чтобы они могли сражаться, а не думать о том, стоит нам вторгаться или нет», — сказал он.