В Эстонии отказались от идеи отправлять военных на Украину

Глава МИД Эстонии Цахкна: Эстония не планирует отправлять военных на Украину

Эстония не планирует отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине. Об отказе от этой идеи заявил глава МИД страны Маргус Цахкна в интервью RND.

«Я надеюсь, что возобладает осознание того, что гораздо дешевле и безопаснее обеспечить украинцев боеприпасами и оружием, чтобы они могли сражаться, а не думать о том, стоит нам вторгаться или нет. Планов вмешательства наших войск нет», — заявил он.

Глава эстонской дипломатии также подчеркнул, что несмотря на необходимость принимать нестандартные решения, Украина просит у союзников не военных, а западные технику и оружие. При этом он отметил, что поддерживает начатую президентом Франции Эммануэлем Макроном дискуссию, так как она выводит европейские страны на «совершенно новый уровень».

В конце февраля Макрон допустил, что военные стран Евросоюза могут быть отправлены на Украину. При этом позднее он признал, что пока у Франции нет планов по отправке сухопутных войск для помощи Киеву.