В Европе начали расследование в отношении Apple и Meta
Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении корпораций Apple, Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) и Alphabet, владеющей компанией Google. На сайте организации отмечается, что их заподозрили в нарушении Закона о цифровых рынках (DMA).
Сообщается, что расследование в отношении Alphabet и Apple было инициировано из-за условий работы их онлайн-магазинов — Google Play и App Store. Согласно DMA, компании должны обеспечить потребителям бесплатный доступ к другим онлайн-магазинам, а не только тем, которые принадлежат им. «Комиссия обеспокоена тем, что действия Alphabet и Apple могут не соответствовать требованиям в полной мере», — говорится в сообщении. В Еврокомиссии также заявили, что необходимо обязать Apple разрешать удаление встроенных приложений и скачивание их аналогов.
ЕК также заподозрила Alphabet в нарушении правил поисковой выдачи. Утверждается, что, согласно закону, поисковая система должна показывать наиболее подходящие запросу пользователя сайты и услуги. При работе с Google, отмечают в Еврокомиссии, первыми в поиске оказываются ссылки на сервисы, принадлежащие Alphabet.
Meta же привлекла внимание Еврокомиссии требованием к пользователям, связанным с их персональными данными. Речь идет о том, что потребителю предлагают подписать соглашение на использование его личной информации, чтобы он получал персонализированную рекламу. Если он не соглашается на это условие, он должен купить подписку, позволяющую использовать соцсети без рекламы.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении соцсети X (бывшая Twitter). Ее обвинили в дезинформации, а также в неудалении запрещенного контента.